Три машини вщент: під Дніпром сталася серйозна ДТП (фото)

Один із постраждалих отримав тяжкі травми

У Підгородному, що за кілька кілометрів від Дніпра, сталася потрійна ДТП. Через це одна людина отримала тяжкі травми, точна кількість постраждалих встановлюється.

Про подію повідомили місцеві телеграм-канали. Зазначається, що зіткнення сталося, коли синій автомобіль робив поворот, але в цей момент у нього врізався чорний.

Один з автомобілів після зіткнення відкинуло у припарковану на узбіччі червону "Таврію".

За словами очевидців, які наводить "Дніпро оперативний", через зіткнення сильно постраждав водій синього автомобіля. Після удару він знепритомнів, а лікарі відвезли його до лікарні з переломом грудної клітки.

Місцеві канали повідомляють, що ДТП трапилося на вулиці Шосейній, а виходячи з даних карток сервісу Google можна зрозуміти, що це сталося в районі повороту на Радянську вулицю.

Як повідомлялося раніше, у Львові сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів BMW та Dodge. Внаслідок зіткнення є загиблий, а ще троє людей отримали тілесні ушкодження.