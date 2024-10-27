В ДТП на Волыни погиб младенец, подробности (фото)

6-месячный ребенок погиб

На Волыни произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб полугодовалый младенец. Автомобиль Volkswagen слетел с дороги и врезался в дерево возле села Яковцы Луцкого района.

В результате аварии также пострадали двое пассажиров. Об этом сообщает полиция Волынской области.

За рулем транспортного средства находился 33-летний житель Ровенской области. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Поэтому машина съехала с дороги и столкнулась с деревом.

Кроме погибшего ребенка, в автомобиле находились еще два пассажира – 9-летний ребенок и 28-летний человек, получившие травмы разной степени тяжести. Все участники ДТП являются жителями Ровенской области.

Правоохранители установили, что водитель был трезв. По факту происшествия начато уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Справка. Статья 286 Уголовного кодекса Украины предусматривает ответственность за нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Часть 2 настоящей статьи применяется в случаях, когда нарушение повлекло смерть потерпевшего.

Ранее "Телеграф" также рассказывал, что во Львовской области автобус попал в серьезное ДТП. Столкнулся большой пассажирский автобус с легковым автомобилем.