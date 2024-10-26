Автобус потрапив у серйозну ДТП на Львівщині (відео)

На трасі утворився затор через аварію

На Львівщині у суботу, 26 жовтня, сталась жахлива ДТП. Зіштовхнувся великий пасажирський автобус із легковим авто.

Як пишуть місцеві канали, аварія сталась на трасі в Лапаївському лісі. Внаслідок чого утворився значний затор.

"ДТП за участі автобуса трапилась у напрямку Оброшино. Про постраждалих наразі невідомо", — йдеться у повідомленні.

На кадрах з місця аварії видно, що удар в автобус прийшовся збоку, його трохи відкинуло на обочину. Корпус машини має кілька сильних вм'ятин. Авто, яке ймовірно спричинило ДТП, має пошкоджений бампер спереду. Уся дорога на місці аварії усипана побитим склом та шматками пластику.

На місце ДТП прибули рятувальники та усі потрібні служби. Наразі про постраждалих та причину аварії нічого не відомо.

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