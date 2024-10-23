Під Києвом сталася смертельна ДТП за участі дикої тварини (відео)

Авто розбите просто вщент

У середу, 23 жовтня, під Києвом сталася серйозна аварія. На швидкості водій легковика допустив зіткнення з лосем, який вискочив на дорогу.

Про це повідомляє місцевий телеграм-канал "Київ Оперативний". Зазначається, що дика тварина загинула, на жаль.

Судячи зі стану авто марки Volkswagen, зіткнення було дуже сильним. Передок автомобіля розбило вщент. Крім цього постраждало лобове скло та дах.

Про стан водія легковика невідомо. Обставини аварії встановлюють правоохоронці.

За інформацією пабліка, ДТП сталася поблизу Києва на автошляху, в народі відомому як "Варшавка", на виїзд у бік Бородянки.

ДТП на "Варшавці"

Також користувачі мережі поділилися відео з місця події.

Нагадуємо, що днями у Києві сталася серйозна ДТП. Водій автомобіля Skoda не впорався з керуванням та майже влетів у станцію метро "Берестейська".

За попередніми даними, легковий автомобіль рухався у бік центру міста, але не впорався з керуванням і вилетів із проїжджої частини, здійснивши кульбіт.

Далі машина приземлилася поряд із підземним переходом, що веде до станції метрополітену "Берестейська".

Водій отримав травми, але залишився живим. На щастя, обійшлося без інших постраждалих, а також загиблих.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві в маршрутку з людьми влетіла вантажівка. Внаслідок аварії загинула жінка, а також багато постраждалих.