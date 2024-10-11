Три десятки постраждалих, є загиблі: жахлива ДТП сталася під Львовом (оновлено, фото)

Зіштовхнуися автобус, фура "Нової пошти" і кілька легкових авто

Вранці 11 жовтня на Львівщині сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. Аварія трапилася на автошляху міжнародного значення М-06 Київ — Чоп. Зіштовхнулися одразу кілька транспортних засобів, серед яких автобус міжнародного сполучення та вантажівка. Внаслідок ДТП є загиблі та постраждалі.

За інформацією начальника Львівської обласної військової адміністрації Сергія Козицького, аварія сталася близько 06:30 на об'їзній дорозі Львова неподалік села Чишки. У ДТП потрапили автобус міжнародних перевезень, що курсував за маршрутом "Варшава — Одеса", вантажний автомобіль компанії "Нова Пошта" та декілька легкових транспортних засобів.

Станом на 07:00 було відомо про одну загиблу особу та 27 травмованих. Постраждалі отримали ушкодження різного ступеня важкості. Проте згодом Сергій Козицький повідомив про збільшення кількості загиблих до двох осіб.

Через аварію рух на цій ділянці дороги було повністю перекрито. Для об'їзду місця ДТП транспортні засоби скеровували через місто Винники.

На місці події працюють рятувальники, медики та поліція. Ця дорожньо-транспортна пригода стала однією з найбільших за кількістю постраждалих на Львівщині за останній час.

UPD о 08:20. Максим Козицький повідомив, що, на жаль, в результаті ДТП уже троє загиблих.

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