Пес відмовився залишати господаря після смертельної ДТП під Києвом (відео)

Чоловік загинув, але його собака відмовилася залишати тіло господаря

У четвер, 24 жовтня, у місті Вишневе Київської області сталася дорожньо-транспортна пригода зі смертельними наслідками. Вантажний автомобіль збив людину на пішохідному переході.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції України у Київській області. Трагедія сталася вранці: водій вантажного автомобіля DAF рухався з Києва у напрямку Боярки. На під’їзді до пішохідного переходу вантажівка не знизила швидкості і збила людину, яка в цей момент переходила дорогу через перехід.

Внаслідок цього чоловік отримав травми, несумісні з життям.

Слідчі слідчого управління поліції Київської області відкрили провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого).

Також у мережі з’явилося щемливе відео після цієї аварії. Чоловік був з собакою — чотирилапий улюбленець відмовився залишати тіло господаря після смерті і знаходився поруч весь цей час.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на перехресті Тростянецького та Харківського шосе в Києві сталася ДТП: легкова машина врізалася в карету "швидкої допомоги".