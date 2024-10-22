На Черкащині сталася смертельна ДТП: в автомобілі була малолітня дитина (фото)

Правоохоронці встановлюють всі обставини

У вівторок, 22 жовтня, на автодорозі "Київ-Одеса" біля міста Умань Черкаської області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. У ній загинула одна людина.

Про це повідомила пресслужба поліції Черкаської області. Попередньо встановлено, що вранці 22 жовтня водій автомобіля Daewoo Matis, під час розвороту, не надав переваги в русі водію авто BMW.

За даними правоохоронців, в результаті зіткнення загинув 80-річний керманич першого транспортного засобу. 31-річного водія BMW та його 2-річну пасажирку оглянули медики, чоловік та дитина не постраждали.

Поліцейські з’ясовують всі обставини ДТП. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

Умань на мапі

Нагадаємо, 21 жовтня у Києві сталась моторошна ДТП. Вантажівка на швидкості в’їхала у задню частину маршрутки. Внаслідок аварії загинула 72-річна пенсіонерка. Також 5 осіб травмовано.