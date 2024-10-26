Троє підлітків влетіли в авто на мотоциклі на Одещині (фото)

Вони потрапили до лікарні

У Болградському районі Одеської області у п'ятницю, 25 жовтня, близько 13-ї години в одному з сіл Арцизької громади сталася ДТП. В аварії травмувалося троє підлітків.

Як повідомили у поліції області, за попередніми даними, 16-річний хлопець їхав на мотоциклі та віз двох дівчат такого ж віку. Він хотів обігнати легковик що їхав у попутному напрямку, але 73-річний водій вирішив повернути ліворуч, не подавши сигнал повороту. Мотоцикл та автівка зіштовхнулися.

Постраждав мотоцикліст та обидві його пасажирки. Їх із різними тілесними ушкодженнями доставили до лікарні. Водій легковика травм не зазнав. Обох водіїв перевірили на алкогольне сп’яніння, вони були у тверезому стані.

"Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження. В рамках провадження транспортні засоби поміщено на арештмайданчик та призначено низку експертиз", — додали у поліції.

Як повідомляв "Телеграф", 22 жовтня, на автодорозі "Київ-Одеса" біля міста Умань Черкаської області сталася дорожньо-транспортна пригода. У ній загинула одна людина.