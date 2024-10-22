Машини зіткнулися і вилетіли на газон: через ДТП у Дніпрі постраждала дитина (фото, відео)

Citroen спробував розвернутися, але в цей момент лівою смугою їхала інша іномарка

У вівторок, 22 жовтня, у Дніпрі сталася дорожньо-транспортна пригода. Поблизу Льодової арени зіткнулися Subaru та Citroen, внаслідок чого обидва автомобілі вилетіли у зелену зону.

На жаль, постраждала дитина. Про це повідомляє кореспондент "Інформатора" з місця події.

Інцидент стався близько 15:00 на Набережній Заводській. За попередньою інформацією, отриманою журналістами від патрульних поліцейських, постраждала малолітня дитина. Вирішується питання щодо її госпіталізації. Зазначається, що травму чола зазнав водій, який керував Citroen.

Обидва транспортні засоби рухалися з центру у бік Червоного каменю. Citroen спробував розвернутися, але в цей час лівою смугою їхала Subaru. Іномарки зіткнулися та вилетіли на газон. На місці аварії працюють медики та співробітники поліції.

Нагадаємо, перехід на зимовий час збільшує кількість ДТП, бо темніє на годину раніше. В останню неділю жовтня 2024 року (27 числа) українці востаннє переведуть стрілки годинника на годину тому і назавжди залишаться жити за "зимовим часом".