Автобус попал в серьезное ДТП во Львовской области (видео)

На трассе образовалась пробка из-за аварии

На Львовщине в субботу, 26 октября, произошло ужасное ДТП. Столкнулся большой пассажирский автобус с легковым автомобилем.

Как пишут местные каналы, авария произошла на трассе в Лапаевском лесу. В результате чего образовалась значительная пробка.

"ДТП с участием автобуса произошло в направлении Оброшино. О пострадавших пока неизвестно", — говорится в сообщении.

На кадрах с места аварии видно, что удар в автобус пришелся с боку, его немного отбросило на обочину. Корпус машины получил несколько сильных вмятин. Авто, вероятно повлекшее за собой ДТП, имеет поврежденный бампер спереди. Вся дорога на месте аварии усыпана битыми стеклами и кусками пластика.

На место ДТП прибыли спасатели и все необходимые службы. Пока о пострадавших и причине аварии ничего не известно.

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