Затяг у посадку замість побачення. На Харківщині затримали ґвалтівника (фото)

Затриманий раніше відбував покарання за інші злочини

У Харківській області затримали 26-річного чоловіка за підозрою у зґвалтуванні жінки. Заарештований раніше вже відбував покарання за низку злочинів, у тому числі за звинуваченням у сексуальному насильстві.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура. За даними слідства, фігурант у серпні цього року почав спілкуватися із 34-річною жінкою через сайт знайомств.

Цей злочин стався у населеному пункті Пісочині. Зловмисник призначив зустріч своїй жертві та попередив, що зустріне її біля роботи. Він запропонував жінці пройтися до річки, після чого схопив її та потяг у посадку, де зґвалтував.

Жінка кликала на допомогу, але злочинець закрив рукою їй рота і наказав мовчати. Пізніше правоохоронці викрили та затримали злочинця.

Наразі неодноразово судимому 26-річному чоловікові повідомили про підозру за фактом згвалтування, скоєного повторно (ч. 2 ст. 152 КК України). Якщо його провину буде доведено в судовому порядку, йому може загрожувати позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Кривому Розі затримали 25-річного чоловіка, який тричі зґвалтував 13-річну доньку своєї знайомої.