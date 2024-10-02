У Києві вітчим зґвалтував падчерку з психічними розладами – дівчина завагітніла і народила ( фото)

Ґвалтівнику загрожує до 10 років за гратами

Киянина звинувачують у зґвалтуванні 22-річної падчерки з вродженими психічними розладами. Влітку вона завагітніла та народила дитину.

Про це повідомила Київська міська прокуратура. Інформація з'явилася в офіційному Телеграм-каналі відомства.

Як розповіли столичній прокуратурі, матір хворої дівчини дізналась про вагітність доньки лише після обстеження у лікаря-гінеколога. На той час вона перебувала вже на шостому місяці вагітності.

У дівчини є проблеми з мовленням. Вона не адаптована до самостійного життя та не здатна усвідомлювати наслідків своїх вчинків та керувати ними. Тому не змогла пояснити що з нею трапилось і хто є батьком дитини.

Після народження малюка була проведена експертиза. З’ясувалось, що батьком є 48-річний співмешканець матері дівчини. Він живе з родиною з 2019 року. Сам є уродженцем міста Горлівка. Останніми роками жив у Києві. Чоловік, користуючись станом дівчини, вступав з нею у статеві відносини.

Хвора дівчина відмовилася від новонародженої. Чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 152 Кримінального кодексу — зґвалтування близької людини. Суд взяв 48-річного підозрюваного під варту. Тепер ґвалтівнику загрожує до 10 років за гратами.

Раніше "Телеграф" писав, що на Закарпатті лікар роками "розважався" з пацієнтами.