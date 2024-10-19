Ґвалтівник у Харкові напав на двох жінок за один вечір (фото)

Зловмисник був до цього судимий

У Харкові 55-річний чоловік за один вечір спробував зґвалтувати двох жінок. В обох випадках жертвам вдалося втекти, а тому зловмиснику довелося дуже швидко зустрітись із правоохоронцями.

Про це повідомила пресслужба обласної поліції. Наголошується, що подія сталася у Новобаварському районі 18 жовтня.

Зазначається, що повідомлення до поліції надійшло від 24-річної місцевої мешканки, яка розповіла, що напад стався біля її будинку. За словами жінки, невідомий чоловік підійшов до неї, закрив рота руками, почав душити і намагався зґвалтувати поваливши на землю. Постраждала змогла відбитися та втекти.

Неподалік місця злочину було виявлено 35-річну жінку, яка змогла втекти від ґвалтівника завдяки втручанню випадкового перехожого.

Зловмисником виявився 55-річний місцевий житель, який раніше вже був судимий за аналогічні злочини. Проти нього відкрили кримінальну справу за статтею про замах на зґвалтування, наразі йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Як повідомлялося раніше, у Кривому Розі затримали 25-річного чоловіка, який тричі зґвалтував 13-річну доньку своєї знайомої.