Заманив до гаража і зґвалтував 12-річну дитину: який вирок виніс суд киянину

Нелюд познайомився з дівчинкою через месенджер Telegram

У Києві до 14 років позбавлення волі засудили чоловіка, який зґвалтував 12-річну дівчинку. Злочинця визнали винними одразу за чотирма статтями кримінального кодексу.

Зокрема, киянин засуджений за зґвалтування, незаконне позбавлення волі дитини, зберігання психотропної речовини та її введення в організм дитини (ч. 4 ст. 152, ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 309, ч. 3 ст. 314 КК України). Про це повідомила Київська міська прокуратура.

За даними слідства, злочин стався у квітні 2023 року. Зловмисник познайомився з дівчинкою через месенджер Telegram. Після переписування він домовився з нею про зустріч. Використовуючи психологічний тиск, чоловік змусив неповнолітню піти з ним до гаража.

У гаражі злочинець утримував дівчинку проти її волі. Він обманом змусив її вжити психотропну речовину, яку зберігав незаконно. Після цього киянин зґвалтував малолітню жертву.

Досудове розслідування у цій справі проводили слідчі Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві. Прокурори представили суду достатньо доказів для винесення обвинувального вироку.

Окрім тривалого терміну ув'язнення, суд ухвалив внести дані про засудженого до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Наразі засуджений перебуває під вартою. Вирок передбачає, що наступні 14 років він проведе у місцях позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у Кіровоградській області батько-педофіл схиляв до наркотиків та ґвалтував власну доньку. За такі дії йому загрожує покарання 15 років або довічне позбавлення волі.