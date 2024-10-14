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Батько ґвалтував малолітніх доньок понад два роки, подробиці жахливого злочину

Автор
Ангеліна Тараненко
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Автор
Батько ґвалтував малолітніх доньок понад два роки, подробиці жахливого злочину Новина оновлена 14 жовтня 2024, 16:19

Дівчатам на момент початку вчинення злочину було 10 і 13 років

Понад два роки ґвалтував власних неповнолітніх доньок і наказував їм мовчати про це. У Харківській області поліція затримала чоловіка, який систематично примушував до статевого акту маленьких дівчаток.

На момент початку вчинення злочину дітям було 10 і 13 років. Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

"За даними слідства, підозрюваний з весни 2022 року систематично ґвалтував своїх доньок. Потерпілим дівчатам на момент початку вчинення злочину було 10 і 13 років. Залишаючись з доньками наодинці, чоловік вчиняв з ними дії сексуального характеру та наказував нікому не повідомляти про це", — йдеться у повідомленні.

За клопотанням прокурорів підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Досудове розслідування здійснює Нацполіція.

Підозрюваний у ґвалтуванні доньок

Ґвалтівникові повідомили про підозру за фактом зґвалтування осіб, які не досягли 14 років (ч. 4 ст. 152 КК України). Йому загрожує від десяти до п’ятнадцяти років ув'язнення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що директора реабілітаційного центру на Львівщині підозрюють у знущаннях над дітьми. Вихованці розповіли про те, що директор цього закладу регулярно здійснював психологічне, фізичне та сексуальне насильство щодо дітей.

Теги:
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