Затащил в посадку вместо свидания. В Харьковской области задержали насильника (фото)

Задержанный ранее отбывал наказание за другие преступления

В Харьковской области задержали 26-летнего мужчину по подозрению в изнасиловании женщины. Арестованный ранее уже отбывал наказание за ряд преступлений, в том числе и по обвинению в сексуальном насилии.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура. По данным следствия, фигурант в августе этого года начал общаться с 34-летней женщиной через сайт знакомств.

Данное преступление произошло в населенном пункте Песочине. Злоумышленник назначил встречу своей жертве и предупредил, что встретит ее возле работы. Он предложил женщине пройтись до речки, после чего схватил ее и потащил в посадку, где изнасиловал.

Женщина звала на помощь, но преступник закрыл рукой ей рот и приказал молчать. Позже правоохранительные органы вычислили и задержали преступника.

Сейчас неоднократно судимому 26-летнему мужчине сообщили о подозрении по факту изнасилования, совершенного повторно (ч. 2 ст. 152 УК Украины). Если его вина будет доказана в судебном порядке, ему может грозить лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Кривом Роге задержали 25-летнего мужчину, который трижды изнасиловал 13-летнюю дочь своей знакомой.