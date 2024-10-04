Чоловік роками ґвалтував дитину на Херсонщині, поки та не завагітніла: як його покарали

На суді він лише частково визнав свою провину

На Херсонщині суд виніс вирок у резонансній справі про злочини проти неповнолітньої. Чоловіка засудили до довічного позбавлення волі за систематичне насильство над малолітньою дочкою співмешканки.

Ювенальні прокурори Херсонської обласної прокуратури довели вину підсудного у скоєнні низки тяжких злочинів. Правоохоронці зібрали вичерпну доказову базу, яка підтвердила систематичний характер злочинних дій. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Подробиці кримінального провадження

Слідство встановило, що протягом кількох років зловмисник здійснював систематичне насильство над дитиною, коли залишався з нею наодинці. На телефоні кривдника виявили понад 130 графічних файлів, які експерти класифікували як заборонений контент. Злочини припинилися лише після того, як потерпіла завагітніла. Тоді зловмисник покинув родину, пояснивши свій від'їзд необхідністю догляду за матір'ю в іншій області.

Під час судового процесу обвинувачений лише частково визнав свою провину. Проте результати ДНК-експертизи підтвердили його причетність до злочинів. Суд визнав чоловіка винним у порушенні статей 152, 156 та 301-1 Кримінального кодексу України.

До набрання вироком законної сили засуджений перебуватиме під вартою. Після завершення можливих апеляційних процедур дані про злочинця внесуть до спеціального Реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої недоторканості малолітніх. Досудове розслідування у справі проводили слідчі СУ ГУНП в Херсонській області.

Раніше "Телеграф" також розповідав про те, що на Закарпатті лікар роками "розважався" із пацієнтками. Він накачував їх препаратами та ґвалтував.