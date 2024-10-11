Тричі зґвалтував 8-класницю: у Кривому Розі знайомий матері напав на її доньку (фото)

Йому загрожує до 15 років тюрми

У Кривому Розі 25-річний чоловік зґвалтував 13-річну доньку своєї знайомої. Про це поліції повідомила матір постраждалої.

Як зазначає місцевий канал "СВОЇ", інцидент стався в одній з квартир у Тернівському районі.

"З власних джерел нам відомо, що підозрюваний визнав, що мав статеві зносини із 8-класницею. Буцімто, сталося це зі згоди дитини. З його слів, між ними відбулось три статевих акти без засобів контрацепції", — йдеться у матеріалі.

За словами джерела, 25-річний чоловік знайомий матері постраждалої. Одного вечора він проводив дівчину додому, але потім сусіди чули з квартири жіночий крик.

Правоохоронці додають, що сім’я не стоїть на обліку у соціальних служб. Проте, сусіди кажуть, що мати любить випити та посварити доньку з використанням ненормативної лексики.

Про фігуранта відомо, що на нього у 2022 році був складений адмінпротокол за керування авто у стані наркотичного сп’яніння.

Мати звернулась до поліції 8 жовтня, після чого правоохоронці затримали чоловіка. Тернівський суд 11 жовтня обрав фігуранту запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Якщо провину молодика доведуть, йому загрожує від 10 до 15 років тюрми.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Кривому Розі затримали маніяка-ґвалтівника.