По-звірячому вбив і хотів закопати на подвір'ї: на Тернопільщині стався моторошний злочин (відео)

Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі

На Тернопільщині молодий хлопець по-звірячому вбив свого сусіда. Потерпілому були завдані множинні удари руками та ногами, а також сокирою.

Від отриманих травм чоловік помер, а зловмисника було затримано. Про це повідомили у прес-службі Поліції Тернопільської області.

У Золотниківській територіальній громаді Тернопільської області сталося жорстоке вбивство. Слідство встановило, що 57-річного місцевого жителя було холоднокровно вбито.

"Ввечері потерпілий прийшов у гості до знайомої із сусіднього будинку. Жінка проживала із сином. Чоловік почав конфліктувати із сусідкою і на її крик прибіг син, який спав у сусідній кімнаті. Молодий господар почав бити чоловіка руками та ногами по тілу. Потерпілий знепритомнів, а зловмисник витяг його на вулицю і продовжив завдавати тілесних ушкоджень", — йдеться у повідомленні.

Після цього вбивця вирішив приховати сліди злочину та почав закопувати тіло сусіда у дворі. Однак він не встиг здійснити задумане — повз його будинок проходили сусіди, які побачили побитого односельця і викликали поліцію.

Зловмисник не став заперечувати вину та зізнався у злочині. Йому вже оголосили підозру у скоєнні навмисного вбивства.

За вчинене 19-річному хлопцю загрожує до 15 років позбавлення волі.

На даний момент вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Триває слідство.

Нагадаємо, у Фастівському районі Київської області з особливою жорстокістю було вбито пенсіонера. Зловмисник завдав чоловікові десятки ножових поранень та кинув його вмирати на залізничній станції.

Як виявилося, страшний злочин скоїв 35-річний мешканець Києва. Зловмисник раніше вже був судимий за майнові злочини. За його місцем проживання правоохоронці провели обшук та вилучили речові докази.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві жінка прийшла на день народження і холоднокровно зарізала іменинника. Зловмисниці загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.