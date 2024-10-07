Вдарила ножем десятки раз: у Львові 18-річна дівчина жорстоко вбила знайомого (фото)

Підозрюваній загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі

На Львівщині за підозрою у вбивстві чоловіка затримали 18-річну дівчину. Її 27-річний знайомий з Івано-Франківської області отримав численні ножові поранення.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Львівської області. Вбивство сталося в ніч на 6 жовтня у квартирі одного з будинків на вулиці Виговського у Львові, де потерпілий винаймав кімнату.

Львів’янка прийшла до нього в гості. Під час розпивання спиртного між дівчиною та чоловіком виник конфлікт, в ході якого вона кілька десятків разів вдарила потерпілого кухонним ножем в різні частини тіла.

Від отриманих травм чоловік помер, а підозрювана втекла з місця події. При цьому вона намагалась приховати речові докази, зокрема, заховала знаряддя вбивства.

Зловмисниця переховувалась у Стрию Львівської області. Проте правоохоронці встановили місце її перебування та затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Затримана дівчина

Слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури, повідомили затриманій про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває, вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Раніше "Телеграф" писав про те, що на Херсонщині суд виніс вирок у резонансній справі про злочини проти неповнолітньої. Чоловіка засудили до довічного позбавлення волі за систематичне насильство над малолітньою дочкою співмешканки.