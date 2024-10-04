Застрелив з рушниці та вкрав авто: на Львівщині жорстоко вбили власників бази відпочинку (фото)

В області оголосили план "Перехоплення"

У п'ятницю, 4 жовтня, на Львівщині сталось подвійне вбивство подружжя. Невідомий чоловік з рушниці застрелив власників комплексу для відпочинку та кількох озер.

Про це повідомила Національна поліція області. Зазначається, що подружжя володіло комплексом у селі Лопатин Шептицькому районі і мало поїхати з нього о 4 ранку.

Але чоловік та дружина не з'явились вдома, тому зять поїхав до них, де виявив їх вбитими.

"Невідомий застрелив спочатку жінку, потім чоловіка. Вбили з рушниці, але зброї на місці злочину нема. Також зараз поліція з'ясовує, чи було пограбування", — зазначив начальник Шептицького районного відділу поліції Ігор Підлужний.

Правоохоронці не виявили свідків злочину. Тому поліція оголосила план "Перехоплення" з 6 ранку на Львівщині, але, за словами LVIV.MEDIA, вбивця покинув межі області.

Видання також пише, що, за словами джерела, йдеться про подружжя Білоусів. Їх вбили із мисливської рушниці.

"Тіла тестя і тещі виявив у будинку вранці їх зять. Він подзвонив у поліцію близько 5 години ранку. Закривавленого 54-річного власника озера знайшли у коридорі, тіло його вбитої дружини виявили у кімнаті. Подружжя застрелили із вогнепальної зброї. Обличчя жінки було настільки понівечене, що впізнати її одразу не вдалося", — йдеться у матеріалі.

До того ж поліція, за словами джерела, нібито вже має підозрюваного. Чоловік, одягнений у камуфляж, вкрав авто жертв SsangYong Rexton, що було припарковане біля будинку.

Аналізуючи це, правоохоронці припускають, що мотивом вбивства було пограбування. Також за кілька днів до вбивства у Лопатині місцевий мешканець заявив, що у нього викрали мисливську рушницю. Ймовірно вона й стала знаряддям вбивства.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Запоріжжі чоловік жорстоко побив дівчину у барі, але поліція відкрила справу майже через тиждень.