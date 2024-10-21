Зверски убил и хотел закопать во дворе: в Тернопольской области произошло жуткое преступление (видео)

Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы

В Тернопольской области молодой парень зверски убил своего соседа. Потерпевшему были нанесены множественные удары руками и ногами, а также топором.

От полученных травм мужчина скончался, а злоумышленник был задержан. Об этом сообщили в пресс-службе Полиции Тернопольской области.

В Золотниковской территориальной громаде Тернопольской области произошло жестокое убийство. Следствие установило, что 57-летний местный житель был хладнокровно убит.

"Вечером потерпевший пришел в гости к знакомой из соседнего дома. Женщина проживала с сыном. Мужчина начал конфликтовать с соседкой и на ее крик прибежал сын, который спал в соседней комнате. Молодой хозяин начал бить мужчину руками и ногами по телу. Потерпевший потерял сознание, а злоумышленник вытащил его на улицу и продолжил наносить телесные повреждения", — говорится в сообщении.

После этого убийца решил скрыть следы преступления и начал закапывать тело соседа во дворе. Однако он не успел осуществить задуманное — мимо его дома проходили соседи, которые увидели избитого односельчанина и вызвали полицию.

Злоумышленник не стал отрицать вину и признался в преступлении. Ему уже объявили подозрение в совершении умышленного убийства.

За содеянное 19-летнему парню грозит до 15 лет лишения свободы.

На данный момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжается следствие.

Напомним, в Фастовском районе Киевской области с особой жестокостью был убит пенсионер. Злоумышленник нанес мужчине десятки ножевых ранений и бросил его умирать на железнодорожной станции.

Как оказалось, страшное преступление совершил 35-летний житель Киева. Злоумышленник ранее уже был судим за имущественные преступления. По его месту жительства правоохранители провели обыск и изъяли вещественные доказательства.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве женщина пришла на день рождения и хладнокровно зарезала именинника. Злоумышленнице грозит до пятнадцати лет лишения свободы.