Ледь не вбив військового заради 20 тисяч гривень: у Кривому Розі стався жахливий злочин

Жахливий злочин стався у Кривому Розі

У Кривому Розі поліція затримала 40-річного чоловіка, який напав із ножем на військовослужбовця. Зловмисник завдав потерпілому поранення у груди та відібрав 20 тисяч гривень, мобільний телефон і документи.

Інцидент стався 1 жовтня близько 18:35 у Саксаганському районі міста. Постраждалого з ножовим пораненням терміново госпіталізували до лікарні, а правоохоронці розпочали пошуки нападника. Про це повідомляють у ГУНП у Дніпропетровській області.

Розбійний напад із тяжкими наслідками

Інцидент стався 1 жовтня близько 18:35 на вулиці Саксаганського району. 40-річний місцевий житель напав на військовослужбовця, завдавши йому удару складаним ножем у груди. Після цього зловмисник заволодів грошима у сумі 20 тисяч гривень, мобільним телефоном та особистими документами потерпілого.

Постраждалого з ножовим пораненням негайно доправили до лікарні. Про стан постраждалого наразі не повідомляють. Співробітники відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції розпочали оперативно-розшукові заходи та швидко встановили особу підозрюваного.

У місцевому пабліку "Свої" показали фото злочинця. Кажуть, що йому 40 років і він є місцевим.

Правоохоронці вилучили знаряддя злочину — складаний ніж. Підозрюваного затримали за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі під процесуальним керівництвом Криворізької центральної окружної прокуратури оголосили зловмиснику про підозру у скоєнні розбою за частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України. За скоєний злочин йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що неадекват накинувся на військового на вокзалі у Дніпрі. Поліція вже затримала хулігана.