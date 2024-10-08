Під Кривим Рогом знайшли мертвим колишнього кандидата в мери: він міг вкоротити собі віку, оновлено (фото)

У нього лишилося троє синів

У вівторок, 8 жовтня, на турбазі селищі Кудашівка на Криворіжжі, зайшли мертвим колишнього гендиректора ЦГЗК (Центральний гірничо-збагачувальний комбінат) Дмитра Шевчика. За попередніми даними, чоловік міг застрелитися.

Про це повідомляє місцеве видання "Свої Кривий Ріг". Зазначається, що Шевчик міг вкоротити собі віку з мисливського карабіну "Сайга".

UPD. За вказаним фактом поліція Дніпропетровської області відкрила кримінальне провадження. Попередня причина смерті екскандидата в мери Кривого Рогу Дмитра Шевчика — самогубство. Станом на 15:00 правоохоронці розглядають саме цю версію. Триває огляд місця події, збір речових доказів, встановлення та опитування свідків.

Дмитро Шевчик

Видання додає, що у 2020 році Дмитро Шевчик балотувався у мери Кривого Рогу від партії "Слуга народу". Проте він поступився Костянтину Павлову, якого теж згодом знайшли мертвим. Дмитро Шевчик перебував у шлюбі та мав трьох синів.

Для довідки: ПрАТ "Центральний гірничо-збагачувальний комбінат (Центральний ГЗК, ЦГЗК) — одне з найбільших підприємств України з виробництва залізорудної сировини для металургійного комплексу країни та країн Східної Європи. Розташований у місті Кривий Ріг. Він спеціалізується на видобутку, переробці та виробництві сировини для чорної металургії. Єдиний в Україні, який одночасно використовує відкритий та підземний способи видобутку руди, а також залучає до переробки відходи збагачення.

Як повідомляв "Телеграф", 13 вересня у Покровському районі Кривого Рогу застрелився 14-річний хлопець. Для цього він використав рушницю, що належить його батьку.

Також ми писали, що влітку у Харкові знайшли тіло зниклого безвісти журналіста Олександра Лапшина. Чоловік зник ще 29 травня і відтоді перебував у розшуку. Він міг вчинити суїцид.