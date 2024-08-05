Самогубство на мосту: в Києві жінка хотіла зістрибнути на дорогу (відео)

Відчайдуху намагаються вмовити не робити дурниць

У понеділок, 5 серпня, в Києві жінка намагалася зістрибнути з мосту на проспекті Науки. З місця події з'явилися відео та фото.

Про це повідомляють читачі місцевого телеграм-каналу "Київ Інфо". Очевидці зазначають, що на місці інциденту працювали співробітники поліції.

Правоохоронці намагаються врятувати жінку від страшних наслідків. Мотив зухвалого вчинку поки що невідомий.

Рух транспорту перекривали на з'їзді з проспекту на вулицю Саперно-Слобідську.

Спроба самогубства на проспекті Науки

У мережі кияни повідомляють, що рух відновили, поліції на місці вже немає. Ймовірно, жінку таки заспокоїли.

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Раніше "Телеграф" писав, що у Києві напівоголений чоловік намагався вчинити самогубство, лігши на трамвайні рейки. Відчайдуха натягнув рюкзак на голову і чекав, коли його переїде транспорт.