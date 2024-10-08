Под Кривым Рогом нашли мертвым бывшего кандидата в мэры: он мог покончить с собой, обновлено (фото)

У него осталось трое сыновей

Во вторник, 8 октября, на турбазе поселка Кудашевка на Криворожье, зашли мертвым бывшего гендиректора ЦГОКа (Центральный горно-обогатительный комбинат) Дмитрия Шевчика. По предварительным данным, мужчина мог застрелиться.

Об этом сообщает местное издание "Свои Кривой Рог". Отмечается, что Шевчик мог покончить с собой охотничьим карабином "Сайга".

UPD. По указанному факту полиция Днепропетровской области открыла уголовное производство. Предварительная причина смерти экскандидата в мэры Кривого Рога Дмитрия Шевчика – самоубийство. По состоянию на 15.00 правоохранители рассматривают именно эту версию. Продолжается осмотр места происшествия, сбор вещественных доказательств, установление и опрос свидетелей.

Дмитрий Шевчик

Издание добавляет, что в 2020 году Дмитрий Шевчик баллотировался в мэры Кривого Рога от партии "Слуга народа". Однако он уступил Константину Павлову, которого тоже впоследствии обнаружили мертвым. Дмитрий Шевчик состоял в браке и имел трех сыновей.

Для справки: ЧАО "Центральный горно-обогатительный комбинат (Центральный ГОК, ЦГОК) — одно из крупнейших предприятий Украины по производству железорудного сырья для металлургического комплекса страны и стран Восточной Европы. Расположен в городе Кривой Рог. Он специализируется на добыче, переработке и переработке сырья для черной металлургии. Единственный в Украине, одновременно использующий открытый и подземный способы добычи руды, а также привлекающий к переработке отходы обогащения.

Как сообщал "Телеграф", 13 сентября в Покровском районе Кривого Рога застрелился 14-летний парень. Для этого он использовал ружье, принадлежащее его отцу.

Также мы писали, что летом в Харькове нашли тело пропавшего без вести журналиста Александра Лапшина. Муж исчез еще 29 мая и с тех пор находился в розыске. Он мог совершить суицид.