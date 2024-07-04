У Харкові знайшли мертвим журналіста: його шукали цілий місяць

У кишені знайшли передсмертну записку

У Харкові знайшли тіло зниклого безвісти журналіста Олександра Лапшина. Чоловік зник ще 29 травня і відтоді перебував у розшуку.

Про це пише Суспільне з посиланням на керівника слідчого управління поліції Харківської області Сергія Болвінова. Тіло чоловіка знайшли 29 червня, але кілька днів тримали це в таємниці.

"29 червня нам надійшла інформація від перехожого, який виявив тіло на мотузці з ознаками суїциду в районі Сортування. Звичайно, ми повинні встановити особу загиблого, тому що ця людина там перебувала довгий час і візуально підтвердити, хто ця людина неможливо", — розповів він.

Болвінов також зазначив, що в кишені загиблого, швидше за все, була передсмертна записка, але через спеку її неможливо прочитати. Впізнати тіло вдалося з аналізу ДНК, про що вже поінформували батьків.

Остаточну причину смерті встановить судмедекспертиза, проте вже зараз можна говорити, що йдеться про самогубство.

Керівник пошукової групи громадської організації "Роза на руці" Олександр Гуманюк зазначив, що пошуки чоловіка тривали близько місяця.

"На жаль, тіло знайшли місцеві жителі, вони нас набрали, сказали, ми приїхали. Це десь за півтора кілометра від місця його проживання. Ми тримали інформаційну тишу, щоб мали можливість працювати слідчі та повідомити сім’ю", — розповів він.

Видання повідомляє, що Лапшин не працював у ЗМІ до початку вторгнення, проте навесні 2022 року близько місяця працював у команді Reuters і має кілька публікацій на сайті "Української правди".

Як повідомлялося раніше, у Києві з озера Вирлиця дістали тіло чоловіка. Сумна подія сталася на вулиці Ревуцького.