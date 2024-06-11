У Києві напівоголений чоловік намагався вчинити самогубство, лігши на трамвайні рейки (відео)
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Спроба померти на коліях не вдалася
У вівторок, 11 червня, у Києві чоловік намагався покінчити життя самогубством. Подія сталася на коліях швидкісного трамвая біля зупинки "Національний авіаційний університет", що на проспекті Любомира Гузара.
Про це повідомляють читачі місцевого телеграм-каналу "Київ Оперативний". За словами очевидців, напівоголений чоловік раптово ліг на рейки, чим заблокував рух трамваїв.
Відчайдуха натягнув рюкзак на голову і чекав, коли його переїде транспорт. До його відразу кинулися люди, намагаючися допомогти чоловіку.
Користувачі мережі зазначають, що на місце інциденту приїхала поліція і швидка допомога. Чоловіка забрали з колій трамвая.
За словами очевидців, мотивом вчинення самогубства стала загибель його брата на війні.
Відео потрапило в соцмережі.
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Раніше "Телеграф" писав, що у Києві патрульні врятували самогубця. Чоловік переліз через огорожу шляхопроводу та збирався стрибнути з висоти під потяг.