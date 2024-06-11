У Києві напівоголений чоловік намагався вчинити самогубство, лігши на трамвайні рейки (відео)

Спроба померти на коліях не вдалася

У вівторок, 11 червня, у Києві чоловік намагався покінчити життя самогубством. Подія сталася на коліях швидкісного трамвая біля зупинки "Національний авіаційний університет", що на проспекті Любомира Гузара.

Про це повідомляють читачі місцевого телеграм-каналу "Київ Оперативний". За словами очевидців, напівоголений чоловік раптово ліг на рейки, чим заблокував рух трамваїв.

Відчайдуха натягнув рюкзак на голову і чекав, коли його переїде транспорт. До його відразу кинулися люди, намагаючися допомогти чоловіку.

Користувачі мережі зазначають, що на місце інциденту приїхала поліція і швидка допомога. Чоловіка забрали з колій трамвая.

За словами очевидців, мотивом вчинення самогубства стала загибель його брата на війні.

Відео потрапило в соцмережі.

Нагадуємо, якщо вам потрібна психологічна допомога, її можна отримати безкоштовно. Зверніться за одним із цих номерів:

Цілодобові безкоштовні телефони довіри — 0 800 501 212 ; (044) 456 17 02 ; (044) 456 17 25.

; ; Міжнародна гуманітарна організація "People in Need" надає цілодобові психологічні консультації. Телефон: 0 800 210 160.

надає цілодобові психологічні консультації. Телефон: Безкоштовна гаряча лінія "Червоного Хреста "Давай поговоримо" працює за номером 0 800 331 800.

працює за номером Національна, професійна лінія з питань профілактики самогубств та підтримки психічного здоров’я "Lifeline Ukraine" консультує анонімно та безкоштовно за номером 7333 (цілодобово).

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві патрульні врятували самогубця. Чоловік переліз через огорожу шляхопроводу та збирався стрибнути з висоти під потяг.