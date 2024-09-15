У Кривому Розі застрелився 14-річний хлопець: його батько-військовий теж пустив собі кулю (фото)
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За життя чоловіка борються медики
У Кривому Розі застрелився 14-річний хлопець. Для цього він використав рушницю, що належить його батьку.
Про це повідомляє місцеве видання "Свої". Зазначається, що трагедія сталася ще 13 вересня у Покровському районі міста.
За даними видання, підліток жив з бабусею по татовій лінії. Його батько воював на фронті.
Зазначається, що хлопець застрелився з помпової рушниці. Ця зброя була офіційно зареєстрована на його батька. Медикам не вдалося врятувати підлітка.
Дізнавшись про це, цього його батько наніс собі вогнепальне поранення з кулемета в голову. Чоловіка доставили до лікарні, наразі він перебуває під наглядом медиків у важкому стані.
Наразі не відомі причини такого вчинку підлітка. Деталі трагедії з'ясовують правоохоронці. За даними ЗМІ, чотири роки тому сім’я втратила одну дитину.
Нагадаємо, на Львівщині з вікна багатоповерхового будинку викинулась 12-річна дівчинка. Від одержаних травм вона загинула на місці події. Це сталося в суботу, 14 вересня. У мережі з'явилося відео, яке, ймовірно, загибла могла записати перед своєю смертю. Ролик був знятий з верхніх поверхів багатоповерхівки у місті Новояворівськ і триває лише кілька секунд.