Вдарив ножем у шию: у Миколаєві чоловік на очах у перехожих вчинив самогубство (фото, відео)

Медики не змогли його врятувати

У вівторок, 7 травня, в Миколаєві загинув чоловік, який сам собі завдав собі ножових поранень. Інцидент стався на Одеському шосе.

Про це повідомляє місцеве видання "Новини-N". Очевидці події розповіли, що надзвичайна подія сталася біля бістро "Борщ" на виїзді з Миколаєва у напрямку Одеси.

Зазначається, що чоловік середнього віку поводився дивно. Він бігав по прилеглій території, щось голосно кричав та розмахував руками.

Якоїсь миті чоловік завдав собі кілька ударів ножем. Поліцейські, які чергували неподалік, спробували його зупинити, але він почав від них тікати. Після чого, за словами деяких очевидців, чоловік завдав собі удару ножем у шию та впав за десять метрів від входу в кафе.

На місце відразу викликали "швидку". Проте медики, які прибули, не змогли його врятувати — чоловік помер.

Повідомляється, що на місці події залишилася велика калюжа крові. Правоохоронці припускають, що загиблий міг перебувати у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння.

Раніше "Телеграф" писав, що в Миколаєві молода мати побила свою 4-річну дочку. У поліцію про інцидент повідомила 30-річна родичка сімʼї.