У Києві чоловік намагався врятувати самогубця і сам потрапив під потяг (фото)

Рятівник залишився без пальців

У Києві жінка намагалася покінчити життя самогубством, стрибнувши під потяг. Небайдужий чоловік кинувся її рятувати.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Подія сталася на одній зі станцій міської електрички у Соломʼянському районі столиці.

Героїчна спроба врятувати життя незнайомій людині закінчилася з наслідками для обох. Під колеса потяга потрапили й жінка, і її рятівник.

На щастя, вони залишилися живими. Однак жінка отримала відкритий перелом ноги та численні травми, а чоловік втратив пальці на нозі.

На місці події

Нагадуємо, днями в Києві жінка намагалася зістрибнути з мосту на проспекті Науки. Очевидці зазначають, що на місці інциденту працювали співробітники поліції.

Правоохоронці врятували жінку від страшних наслідків. Мотив зухвалого вчинку поки що невідомий.

Рух транспорту тимчасово перекривали на з'їзді з проспекту на вулицю Саперно-Слобідську.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві напівоголений чоловік намагався вчинити самогубство, лігши на трамвайні рейки. Відчайдуха натягнув рюкзак на голову і чекав, коли його переїде транспорт.

До його відразу кинулися люди, намагаючися допомогти чоловіку. За словами очевидців, мотивом вчинення самогубства стала загибель його брата на війні.