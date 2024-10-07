Били кулаками і залізним прутом. З'явилось відео знущань над дітьми у спецшколі на Львівщині

Вчителька била дитину залізякою, кулаками та обзивала.

У спецшколі на Львівщині вчительки жорстоко карали та били дітей. Також вони ображали їх словесно, називаючи "скотинякою".

Один з інцидентів потрапив на відео. "Українській правді" запис передало анонімне джерело.

На кадрах видно, що спочатку педагог б’є дівчинку залізною палицею, а потім, коли та сідає на канапу, продовжує бити кулаками. Зокрема, по обличчі, голові та руках, якими дівчинка захищалась від жорстокої вчительки. Дитина змогла вирватись, але педагог повертає її на диван, обзиваючи "скотинякою".

Це уже не перший інцидент, пов’язаний з насиллям щодо дітей в цьому реабілітаційному центрі. Інші вихованці закладу також потерпали від дій вчителів, причому регулярно. У справу втрутився дитячий омбудсмен Дмитро Лубінець. Його представниця заявила, що діти потерпають не лише від психологічного та фізичного насильства, але й сексуального. Зокрема, такі дії, за словами вихованців закладу, директор регулярно вчиняв дії сексуального характеру щодо дівчаток. Його на час перевірки відсторонили від обов’язків.

За інформацією, діти та дорослі, які діяли в їхніх інтересах, протягом пів року звертались до поліції, департаменту освіти та служби у справах дітей, але ніхто не реагував на ці заяви. А директор вважав себе недоторканим і хизувався зв’язками. Та у поліції Львівщини відкинули звинувачення у бездіяльності. Там заявили, що до них не надходило жодних скарг.

Раніше "Телеграф" також розповідав про те, що чоловік роками ґвалтував дитину на Херсонщині, поки та не завагітніла. Його засудили до довічного позбавлення волі за систематичне насильство над малолітньою дочкою співмешканки.