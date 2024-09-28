Ґвалтував, принижував і бив: директора ребцентру на Львівщині підозрюють у знущаннях над дітьми

Справою вже зайнялася поліція

Один із навчально-реабілітаційних центрів на Львівщині опинився у центрі гучного скандалу. Вихованці розповіли про те, що директор цього закладу регулярно з них знущався — він нібито здійснював психологічне, фізичне та сексуальне насильство щодо дітей.

На цьому наголосив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, цією справою вже зайнялися слідчі нацполіції.

Вихованці навчально-реабілітаційного центру на Львівщині звернулися за допомогою до уповноваженого з прав людини. У зв’язку з цим у терміновому порядку було зібрано комісію, яка вирушила до закладу з "проведенням моніторингового візиту".

"Мною було отримано відомості щодо можливого здійснення фізичного, психологічного та сексуального насилля щодо дітей директором навчально-реабілітаційного закладу на Львівщині. У терміновому порядку мною було ініційовано проведення моніторингового візиту, до якого долучилися представники Національної соціальної сервісної служби України та партнери", — повідомив Дмитро Лубінець.

У центрі розміщуються вразливі категорії дітей: діти-сироти; діти, позбавлені батьківського піклування; діти, які перебувають у складних життєвих обставинах, та діти з особливими освітніми потребами.

Як виявилося, вихованці цього закладу масово почали скаржитися на директора, який чинив над ними психологічне та фізичне насильство. Дітей залякували, ображали та публічно принижували. Їм говорили про те, що "вони нікому не потрібні" і мають "проблеми з головою".

Щодо дівчат-вихованок директор центру вчиняв дії сексуального характеру, публічно принижував їх, а також погрожував побиттям та поміщення до психіатричної лікарні за "погану поведінку" або порушення розпорядку дня.

"Діти скаржилися на те, що їм систематично говорили: "Ти нікому не потрібен/-а", "Твої батьки алкаші", "Ти хворий/-а", "З тебе нічого доброго не вийде". Ставлення працівників на чолі з директором до дітей як до "хворих" і недієздатних унеможливлювало їх подальший розвиток та реабілітацію", — підкреслив Лубінець.

Як виявилося, останні пів року діти та інші особи в їхніх інтересах зверталися із заявами до поліції, місцевої служби у справах дітей та департаменту освіти, проте ніхто на це не реагував.

Навпаки, за кожну скаргу вихованці центру зазнавали знущань — їх били палками та принижували на очах у всіх.

Комісія зібрала свідчення дітей та викликала на місце події поліцію. Негайно було відкрито кримінальне провадження за статтею "сексуальне насильство щодо неповнолітньої особи".

Усіх дітей, які давали свідчення, забрали з центру і зараз вони перебувають у безпеці.

"З понеділка я ініціюю нараду на високому рівні, із залученням представників Львівської ОВА, правоохоронних органів та профільних міністерств, адже бездіяльність органів, які мають захищати права дитини, є злочином.

Я контролюватиму, щоб слідство неупереджено та швидко перевірило факти, виявлені під час моніторингового візиту… Результатом буде притягнення до відповідальності кожного, хто став кривдником дітей чи не реагував, знаючи про порушення", — резюмував Лубінець.

У пресслужбі Нацполіції оперативно відреагували на подію — до центру негайно виїхали слідчі, ювенальні поліцейські та співробітники інших служб поліції Львівщини.

За фактом вчинення сексуального насильства розпочато кримінальне провадження. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

Кількох вихованців центру вже переведено до інших закладів, також правоохоронці клопотали про відсторонення від виконання службових обов'язків керівника закладу.

За запевненнями поліцейських до них раніше не надходили заяви від вихованців центру щодо знущань чи вчинення насильства:

"Інформація щодо відсутності реагування поліцією на заяви та повідомлення протягом пів року не відповідає дійсності — інших звернень щодо протиправних дій, вчинених відносно вихованців зазначеного навчально-реабілітаційного центру, у 2024 році до поліції Львівщини не надходило", — наголосили в нацполіції.

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