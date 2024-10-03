У Запоріжжі чоловік жорстоко побив дівчину у барі: поліція відкрила справу майже через тиждень, що кажуть (фото, відео)

У дівчини важкі травми

У Запоріжжі в одному з місцевих барів чоловік жорстоко побив працівницю закладу. Дівчина отримала перелам носа та струс мозку.

Як зазначає поліція області, вже відкрито кримінальне провадження та почато досудове розслідування цієї справи.

Зазначається, що інцидент стався наприкінці вересня, про що також свідчать записи з камер відеонагляду. На них видно, що після короткої розмови чоловік досить сильно з кулака б'є жінку в обличчя, наносить ще кілька ударів та за волосся стягує зі сходинок. На цьому побиття не закінчується, і дівчину продовжують бити вже подалі від камери.

Дівчина після побиття

Відео побиття у кінці каруселі

Через кілька хвилин за неї все ж вступися небайдужий чоловік, проте, зауважимо, що за цією жорстокою сценою спостерігало щонайменше чотири відвідувачі бару. Жоден з них не вжив будь-яких заходів, аби зупинити побиття жінки.

Після шпиталізації потерпіла у мережі розповіла про цю ситуацію, написавши, що компанія п’яних чоловіків спровокувала конфлікт. Він завершився жорстоким побиттям. Один із нападників завдав їй сильного удару по обличчю, що призвело до перелому носа та струсу мозку.

У поліції додали, що потерпіла викликала поліцію після побиття і написала заяву, проте впродовж доби кримінальне провадження не було розпочато. Дівчину побили 26 вересня, а кримінальну справу відкрили лише після розголосу цього, тобто 3 жовтня.

Зазначається, що особу нападника встановлено – ним виявився 28-річний місцевий житель. Наразі розпочато досудове розслідування.

"За фактом несвоєчасного реагування працівників поліції на повідомлення про злочин призначена службова перевірка", — наголосили у поліції.

Раніше "Телеграф" розповідав, що чоловік у Києві напав на дівчину та зґвалтував її у підземному переході.