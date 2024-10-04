У Києві чоловік жорстоко розправився зі знайомою: мотиви вбивства дивують (фото)

Зловмиснику може загрожувати довічне позбавлення волі

У Деснянському районі столиці було знайдено задушеною у власній квартирі 51-річну жінку. Вона кілька днів не виходила на зв’язок і родичі відчули недобре — вони прийшли до неї додому та знайшли в спальні труп.

Як виявилось, її холоднокровно вбив 27-річний знайомий, який захотів заволодіти її автомобілем. Подробиці резонансної справи розповіли у прес-службі Київської міської прокуратури.

Відомо, що в одній з квартир Деснянського району Києва було виявлено труп 51-річної жінки зі слідами задушення. У ході проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили деталі події та затримали вбивцю.

За даними слідства, наприкінці вересня до власниці квартири прийшов у гості її 27-річний знайомий. Молодику жінка іноді допомагала матеріально і час від часу вони спілкувалися.

Того вечора зловмисник залишився ночувати у 51-річної жінки. Близько опівночі він узяв мотузку, холоднокровно задушив свою знайому і залишив труп у спальні. Після чого забрав з дому всю готівку, коштовності та втік на автомобілі загиблої — Toyota Land Cruiser.

Щоб не викликати підозр і замісти сліди вбивця переодягся у камуфляжний військовий одяг, перефарбував викрадений позашляховик у зелений колір, зняв з нього номери та поїхав додому на Чернігівщину. Там його й затримали правоохоронці.

Варто зазначити, що мотиви своїх дій зловмисник так і не зміг пояснити.

За фактом вчинення умисного вбивства було порушено кримінальне провадження. Злочинця взяли під варту без права внесення застави.

Чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років, або ж довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, на Київщині виявили понівечений труп жінки. На тілі нещасної виднілися численні тілесні ушкодження, садна та гематоми. Спеціалісти, які прибули на місце події, встановили, що постраждалій завдавалися численні удари по всьому тулубу, від яких вона і померла.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на Київщині холоднокровно вбили жінку — їй завдали десятки ножових поранень в область обличчя та шиї. Як виявилося, нещасну зарізав її співмешканець під час раптового нападу ревнощів.