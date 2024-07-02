Заборонені речовини, інтимні фото та бійки: що відомо про дівчат-підлітків, які побили дитину у Львові (відео)

Кримінальне провадження поки не відкрили

У мережі з'явилася нjва інформація про дівчат-підлітків, які побили у Львові хлопчика. Вони виявилися не лише любительками російських пісень.

Про це повідомляє Telegram-канал Львівич. Зазначається, що одна з дівчат регулярно приймає різні невідомі "препарати", від яких її стан змінюється.

Відеозаписи з цими "експериментами" у супроводі російських пісень вона публікувала у своєму акаунті в TikTok під ніком "ліл емчик" (@emiliiadior). Варто зазначити, що наразі цей акаунт вже недоступний.

Також, за словами підписників каналу, дівчина часто влаштовувала бійки та провокації в центрі Львова. Ба більше дівчата викладали в соцмережі відео, на якому вони вживають наркотичні речовини.

Крім того, повідомляється, що одна з дівчат зі своїми друзями веде Telegram-канал, де публікує інтимні фотографії, а також булить інших підлітків. Наразі цей Telegram-канал також видалено.

Крім того, за інформацією підписників Львівича, батько однієї з дівчат нібито начальник кримінальної поліції. Проте ця інформація не підтверджена.

"Також підписники повідомляють, що в неділю бачили дівчат в центрі Львова неадекватними. Згодом одній з них стало погано та вона знепритомніла, а тіло тряслось. Часто таке відбувається від передозування наркотиками. Відомо, що мати однієї з дівчат засновниця мережі фітнес-клубів, а батько впливова людина. Нагадаю, дівчата — неповнолітні", — написав автор Telegram-каналу Львівич.

Своєю чергою поліцейські встановили особи дівчат, які побили малолітнього хлопчика на дитячому майданчику у Львові, повідомляє пресслужба поліції Львівської області. За фактом триває перевірка, правоохоронці опитують учасників та очевидців.

Зазначається, що дівчина віком 16 років завдавала ударів 9-річному хлопчику, а її 17-річна подруга знімала це на відео. Усі вони – жителі Львова. Водночас імена дівчат не називаються.

Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч.1 ст.125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — штраф до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк до двохсот годин, або виправні роботи на строк до одного року.

Як відомо, журналіст та громадський активіст Костянтин Андріюк опублікував відео побиття дівчатами дитини на дитячому майданчику у Львові. На ньому одна з дівчат підзиває хлопчика, той підходить і вона каже "не дай Боже, ти ще раз щось скажеш", на що хлопчик (який значно нижчий за дівчаток) каже "вибачте, будь ласка". Але підлітки не вгамовуються й одна з них починає вимагати, щоб дитина стала на коліна.

Нагадаємо, в Одесі поліція розслідує побиття чоловіка особами у формі. Подія сталась поряд з ринком "Привоз", на вулиці Катеринська.