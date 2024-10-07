Били кулаками и железным прутом. Появилось видео издевательств над детьми в спецшколе во Львовской области

Учительница била ребенка железякой, кулаками и обзывала.

В спецшколе на Львовщине учительницы жестоко наказывали и избивали детей. Также они оскорбляли их словесно, называя "скотинякой".

Один из инцидентов попал на видео. "Украинской правде" запись передал анонимный источник.

На кадрах видно, что сначала педагог бьет девочку железной палкой, а потом, когда та садится на диван, продолжает бить кулаками. В частности, по лицу, голове и рукам, которыми девочка защищалась от жестокой учительницы. Ребенок смог вырваться, но педагог возвращает его на диван, обзывая "скотинякой".

Это уже не первый инцидент, связанный с насилием в отношении детей в этом реабилитационном центре. Другие воспитанники заведения также страдали от действий учителей, причем регулярно. В дело вмешался детский омбудсмен Дмитрий Лубинец. Его представитель заявила, что дети страдают не только от психологического и физического насилия, но и сексуального. В частности, такие действия, по словам воспитанников заведения, директор регулярно совершал действия сексуального характера в отношении девочек. Его на время проверки отстранили от обязанностей.

По информации, дети и взрослые, действовавшие в их интересах, в течение полугода обращались в полицию, департамент образования и службы по делам детей, но никто не реагировал на эти заявления. А директор считал себя нетронутым и кичился связями. Но в полиции Львовщины отвергли обвинения в бездействии. Там заявили, что к ним не поступало никаких жалоб.

Ранее "Телеграф" также рассказывал о том, что мужчина годами насиловал ребенка на Херсонщине, пока та не забеременела. Его приговорили к пожизненному лишению свободы за систематическое насилие над малолетней дочерью сожительницы.