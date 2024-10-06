Використовував навіть палицю: у Кривому Розі затримали маніяка-ґвалтівника (фото)

Жінку зґвалтували у природний і неприродний спосіб

У Кривому Розі затримали чоловіка, який зґвалтував жінку. Постраждалу госпіталізували.

Про це повідомляє Telegram-канал "Свої. Кривий Ріг" з посиланням на свої джерела. Зазначається, що чоловік орендував гараж у кооперативі на Прудах.

У суботу, 5 жовтня, вночі він привів туди 41-річну містянку, щоб посидіти за чаркою. А потім зґвалтував жінку усіма можливими способами, зокрема палицею.

Постраждала знаходиться в шоковому стані, має пошкодження статевих органів, кишківника, зламані кістки стегна. Вона зараз перебуває в лікарні.

Затриманий

"Хтозна, скільки б ще жінок могли стати жертвами маніяка, якби не поліцейські відділення №3 (Покровський). Сволоту викрили і затримали", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Кривому Розі дворічна дитина випала з вікна двоповерхового житлового будинку. Внаслідок падіння вона отримала серйозні травми та опинилася в лікарні.

Раніше "Телеграф" писав про те, що на Херсонщині суд виніс вирок у резонансній справі про злочини проти неповнолітньої. Чоловіка засудили до довічного позбавлення волі за систематичне насильство над малолітньою дочкою співмешканки.