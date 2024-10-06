Использовал даже палку: в Кривом Роге задержали маньяка-насильника (фото)

Женщину изнасиловали естественным и неестественным способом

В Кривом Роге задержали мужчину, который изнасиловал женщину. Пострадавшую госпитализировали.

Об этом сообщает Telegram-канал "Свои. Кривой Рог" со ссылкой на свои источники. Отмечается, что мужчина арендовал гараж в кооперативе на Прудах.

В субботу, 5 октября, ночью он привел туда 41-летнюю горожанку, чтобы посидеть за рюмкой. А потом изнасиловал женщину всеми возможными способами, в частности палкой.

Пострадавшая находится в шоковом состоянии, имеет повреждение половых органов, кишечника, сломанные кости бедра. Она сейчас находится в больнице.

Задержанный

"Кто знает, сколько бы еще женщин могли стать жертвами маньяка, если бы не полицейские отделения №3 (Покровский). Сволочь разоблачили и задержали", — говорится в сообщении.

Напомним, в Кривом Роге двухлетний ребенок выпал из окна двухэтажного жилого дома. В результате падения он получил серьезные травмы и оказался в больнице.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в Херсонской области суд вынес приговор по резонансному делу о преступлениях против несовершеннолетней. Мужчину приговорили к пожизненному лишению свободы за систематическое насилие над малолетней дочерью сожительницы.