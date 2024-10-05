Кур'єр "Glovo" влаштував бійку посеред дороги у Дніпрі (відео)

Інцидент стався вдень

У суботу, 5 жовтня, у Дніпрі посеред проїжджої частини працівник служби доставки "Glovo" напав на водія авто. Бійка тривала кілька хвилин, але її встигли зафільмувати.

На відео, яке публікують у мережі видно, що водій мопеда з рюкзаком "Glovo", порушуючи правила дорожнього руху, намагається проїхати між рядами авто. Інцидент стався близько 14:00 на Січеславській Набережній.

Працівник "Glovo" проїхав повз авто зі знаком "Н", який вказує на те, що за кермом може бути учень. Кур'єр вирішив перелаштуватись через суцільну лінію, що є порушенням правил дорожнього руху.

Цей маневр ще й відбувся на ділянці дороги, яка звужуються. Після проїзду під мостом, водій мопеда зупинився і напав на керманича авто зі знаком "Н". Він почав бити чоловіка кулаками прямо через вікно.

Через кілька хвилин до конфлікту долучились інші учасники рух, а водій авто вийшов та завдав кілька ударів у відповідь. Пил кур'єра не вгамувало навіть те, що мопед впав, адже він намагався кидатись вже і на інших людей, які, певно, вступались за водія авто.

Нагадаємо, нещодавно у Дніпрі сталось ДТП. П’яний керманич на Infiniti залетів усередину кафе. Обійшлось без постраждалих.

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