Задивилась на батька. У Кривому Розі дворічна дитина випала з вікна багатоповерхівки

Трагедія сталася в одному із районів Кривого Рогу

Дворічна дитина випала з вікна двоповерхового житлового будинку у Кривому Розі. Внаслідок падіння вона отримав серйозні травми та опинився у лікарні.

Про це повідомляє Telegram-канал "Свої. Кривий Ріг". Трагедія сталася у Металургійному районі міста. За інформацією місцевих ЗМІ, дворічна дитина побачила свого батька у дворі і від радості сперлася на сітку вікна в будинку.

Проте сітка не витримала ваги дитини, відкрилася і полетіла вниз, а разом із нею і дитина. Внаслідок падіння він отримав закриту черепно-мозкову травму та забій м’яких тканин правої сторони обличчя. Дитину відправили до дитячої травматологічної лікарні: про стан її здоров’я наразі невідомо.

Батькам порекомендували звертати більше уваги на поведінку своїх дітей. Зокрема, вікна рекомендується закривати на провітрювання та намагатися не підпускати дітей ближче до них.

Це не перший випадок, коли діти випадають із вікон. Нагадаємо, раніше в Одесі з вікна багатоповерхівки випав чотирирічний хлопчик. Дитина тоді отримала численні травми і опинилась у тяжкому стані у лікарні.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Києві з вікна 8-го поверху випала дитина. Зазначається, що трагічний інцидент стався нібито, коли мати дитини робила прибирання та залишила вікно відкритим для провітрювання.