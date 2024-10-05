Ціла родина загинула в пожежі на Полтавщині (фото)

Причина займання встановлюється

У ніч на суботу, 5 жовтня, на Полтавщині спалахнула пожежа внаслідок, якої загинула ціла родина, зокрема і двоє малолітніх дітей. Причина займання наразі встановлюється.

Як повідомила Нацполіція Полтавської області, о 02:00 надійшло повідомлення від рятувальників про пожежу в селі Слобідка Миргородського району.

За даними слідства, вночі у приватному будинку сталася пожежа. Після того, як працівники Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС) ліквідували пожежу, в одному з приміщень виявили чотири тіла.

"Під час пожежі загинула родина: чоловік, 1987 року народження, жінка, 1993 року народження, їхні малолітні син та донька 2020 року народження", — йдеться у повідомлені.

Причина загибелі родини встановлюється, тому тіла направлено на судово-медичну експертизу. Поліція розпочала розслідування за частиною 2 статті 270 КК України.

Нагадаємо, що на Харківщині масштабна пожежа знищила ціле селище. Йдеться про Піски-Радьківські, що у Борівській селищній громаді Ізюмського району Харківської області. Зазначається, що вогонь з Донеччини, з боку села Рубці, перекинувся на Борівське лісництво.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Кривому Розі чоловік ледь не вбив військового заради 20 тисяч гривень.