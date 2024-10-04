Побиття дівчини у Запоріжжі: кадри з камер спостереження вказали на цікавий момент (відео)

Словесна перепалка переросла у жорстоку бійку

У мережі з’явилося відео початку конфлікту з побиттям дівчини у Запоріжжі. Нагадаємо, інцидент трапився ще 26 вересня, проте широкого розголосу набув за тиждень.

Кадри з камери спостереження опублікували на одному з місцевих пабліків Запоріжжя. На відео зафіксовано початок конфлікту.

При цьому кадри частково підтверджують слова очевидців події про те, що потерпіла поводила себе агресивно та першою почала провокувати бійку.

Як бачимо, словесна пересварка, яка за словами очевидців почалася у закладі між дівчиною та чоловіками, вийшла за межі бару/ресторану. Вже на вулиці, біля входу у заклад, сварка продовжилася. Дівчина, яка у своєму дописі в Instagram заявила, що вона є працівницею зазначеного закладу, намагалася не пустити відвідувачів у бар. Вона загороджувала собою двері та відштовхувала чоловіків від входу.

У підсумку, перепалка переросла у повноцінну бійку, внаслідок якої дівчина отримала кілька гематом та забій м’яких тканин лицьового черепа. Щоправда, у своєму Instagram вона дещо "прикрасила" свої травми, заявивши, що у неї перелом носа та струс мозку.

Важливо: редакція "Телеграфу" не заохочує насильство у будь-якому з його можливих проявів. Ми публікуємо думку очевидців конфлікту та не поділяємо її.

Деталі інциденту ми детально розбирали в матеріалі: Напад на дівчину в запорізькому ресторані: навіщо вона видаляла свій допис і що кажуть очевидці

У поліції Запорізької області заявили про те, що нині проводять досудове розслідування за фактом побиття дівчини. Особу нападника вже встановили — ним виявився 28-річний місцевий житель. Слідством вирішується питання щодо кваліфікації його протиправних дій з метою притягнення до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що на Київщині виявили понівечений труп жінки. На тілі нещасної виднілися численні тілесні ушкодження, садна та гематоми.