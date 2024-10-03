Побив брата по голові молотком та колодою: лише через три роки чоловіку оголосили підозру

Йому загрожує до 5 років ув'язнення

На Черкащині чоловіку, який побив свого брата молотком та дерев’яною колодою, повідомили про підозру. Інцидент відбувся у 2021 році, досудове розслідування триває й досі, майже 3 роки.

Як повідомили в Черкаській обласній прокуратурі, наразі підозрюваному обирають запобіжний захід.

Зазначається, що на початку квітня 2021 року між братами за місцем їх спільного проживання у Черкасах виник конфлікт. Його підґрунтям стали особиста неприязнь. У ході конфлікту 66-річний зловмисник завдавав ударів молотком, металевим напилком та дерев’яною колодою по голові своєму 64-річному брату. В результаті цього він отримав тяжкі тілесні пошкодження.

"За процесуального керівництва прокурорів Черкаської окружної прокуратури повідомлено про підозру 66-річному чоловіку за фактом нанесення тяжких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 121 КК України)", — йдеться у повідомлені прокуратури.

За даними слідства, потерпілого виявили сторонні особи, які викликали швидку медичну допомогу. Санкції ч. 1 ст. 121 КК України передбачають покарання у виді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

Нагадаємо, що нещодавно в Запоріжжі чоловік жорстоко побив жінку у барі. Місцева поліція відкрила кримінальну справу тільки після суспільного розголосу. Розпочато досудове розслідування.

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