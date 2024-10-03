Нічна ДТП у Дніпрі: п’яний керманич на Infiniti залетів усередину кафе (фото)

Інцидент стався на Донецькому шосе

В ніч проти 3 жовтня у Дніпрі автомобіль Infiniti в’їхав в одне з місцевих кафе. За попередніми даними, керманич не впорався з керуванням та протаранив фасад закладу громадського харчування.

Про це повідомляє Патрульна поліція Дніпропетровської області. Інцидент стався на Донецькому шосе.

"Водій автомобіля Infiniti не врахував дорожньої обстановки, не вжив заходів для зменшення швидкості руху, не впорався з керування та в'їхав в будівлю кафе. На щастя, ніхто не постраждав", — йдеться в повідомленні.

Як зазначається, під час спілкування з кермувальником патрульні помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Громадянин від освідування у встановленому законом порядку відмовився.

Правоохоронці склали на чоловіка протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) та ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп'яніння) КУпАП. Водія відсторонили від керування авто.

В поліції закликають дотримуватися правил дорожнього руху та не сідати за кермо нетверезими.

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