Кривава "Санта-Барбара" у Києві: чоловік прийшов до колишньої дружини і по-звірячому вбив її співмешканця (фото)

Зловмисника оперативно затримали

У столиці розігралася справжня драма — чоловік прийшов до колишньої дружини за речами, але під час конфлікту завдав її новому співмешканцю кілька глибоких ножових поранень. Внаслідок події 46-річний потерпілий помер на руках у медиків.

Вбивця раніше вже був судимий і потрапив у поле зору правоохоронців. Про деталі події розповіли у пресслужбі Поліції Києва.

Жорстоке вбивство сталося у Дніпровському районі столиці. Відомо, що 39-річний мешканець Київщини приїхав до своєї колишньої дружини, щоби забрати деякі речі.

Екс-подружжя вирішило накрити на стіл і влаштувало застілля. Згодом до них приєднався новий співмешканець жінки. У якийсь момент між чоловіками виникла сварка, яка переросла в конфлікт.

Раптово колишній чоловік господині будинку схопив ніж і завдав своєму супернику кілька ударів в область тулуба. Після цього зловмисник втік.

Медики, які прибули на виклик, усіма силами намагалися врятувати 46-річного потерпілого, проте від отриманих травм чоловік помер.

Правоохоронці розшукали та затримали нападника. Як виявилось, злочинець раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності.

Чоловік на даний момент перебуває під вартою. Фігуранту повідомили підозру у скоєнні навмисного вбивства.

Йому загрожує до п’ятнадцяти років ув’язнення.

Нагадаємо, у Фастівському районі Київської області з особливою жорстокістю було вбито пенсіонера. Зловмисник завдав чоловікові десятки ножових поранень та кинув його вмирати на залізничній станції.

Як виявилося, страшний злочин скоїв 35-річний мешканець Києва. Зловмисник раніше вже був судимий за майнові злочини. За його місцем проживання правоохоронці провели обшук та вилучили речові докази.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Київській області було холоднокровно вбито молодого чоловіка. Його труп зловмисник планував поховати у дворі свого будинку і з цією метою навіть викопав могилу.