Під Одесою завівся маніяк-вбивця? У поліції розкрили подробиці

Відповідна інформація розповсюдилася мережею та навела жах на місцевих жителів

У соціальній мережі з’явилися повідомлення, що на території селища Дачне на Одещині нібито з’явився маніяк. Автори публікацій стверджували, що лише за останній тиждень там було виявлено тіла трьох людей із перерізаним горлом.

"Телеграф" звернувся до поліції Одеської області і дізнався, чи це так насправді, чи в мережі запустили черговий фейк. Правоохоронці повідомили, що дана інформація — абсолютна брехня.

"Ця інформація не відповідає дійсності. За правдивою інформацією необхідно звертатися до офіційних джерел", — сказали в поліції.

Зазначимо, що відповідні посади з’явилися в одному з пабліків. Там були додані скрини листування, в яких дітям рекомендують не затримуватись після школи.

При цьому в одному зі скринів було заявлено, що нібито біля місцевого клубу в Дачному знайшли вбиту 16-річну дівчину. Після цього у парку біля пам’ятника було знайдено бездиханне тіло жінки.

Ще раз зазначимо, що ця інформація — вигадки. З якою метою поширюють такі залякування, невідомо.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Києві чоловік прийшов до колишньої дружини та вбив її співмешканця.