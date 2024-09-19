Завдали близько 50 ножових поранень: у Грузії вбили найвідомішого трансгендера, можливого вбивцю затримано (фото)

Підозрюваного затримали в аеропорту Кутаїсі

У Грузії жорстоко вбили найвідомішого трансгендера країни — 37-річну Кесарію Абрамідзе. Трагічні події сталися увечері у середу, 18 вересня.

Вбивство було скоєно на тлі ухвалення закону проти пропаганди ЛГБТ у Грузії. Про це повідомив Telegram-канал Baza.

Кесарію Абрамідзе було вбито у своєму будинку. Незабаром після цього в аеропорту Кутаїсі правоохоронці затримали підозрюваного. Попередньо це виявився її друг. За версією слідства перед вбивством між ними сталася сварка. Підозрюваний завдав своїй жертві близько 50 ножових поранень.

Кесарія Абрамідзе раніше була відома як Бесо Абрамідзе. У 2014 році Бесо зробив операцію зі зміни статі. У 2018 році як Кесарія вона представляла Грузію на конкурсі краси для трансгендерів Miss trans star international в Іспанії.

Кесарії активно вела сторінку в соцмережах. На не було підписано 500 тисяч людей.

Раніше "Телеграф" писав, що на АЗС у Києві застрелили чоловіка. Вбивство сталося посеред білого дня. Відео стрілянини поширилося по мережі.