Десятки разів бив ножем в обличчя: у Київській області сталося звіряче вбивство

Зловмисника засудили до 8 років позбавлення волі

У селі Шевченкове Броварського району Київської області було скоєно холоднокровне вбивство. Тут правоохоронці виявили закривавлений труп жінка із множинними ножовими пораненнями.

Як виявилося, нещасну зарізав її співмешканець у приступі ревнощів. Подробиці резонансного вбивства розповіли у пресслужбі Поліції Київщини.

Відомо, що у селі Шевченкове на Київщині було виявлено труп жінки зі слідами насильницької смерті. У ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейським удалося встановити обставини трагедії.

Як виявилося, під час спільного вживання алкогольних напоїв між співмешканцями на ґрунті ревнощів стався конфлікт. Якоїсь миті чоловік схопив кухонний ніж і почав завдавати своїй громадянській дружині удари в область обличчя та шиї.

Судмедексперт нарахував 33 колото-різані поранення, від яких нещасна померла на місці події.

Зловмисника оперативно затримали та взяли під варту.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру у скоєнні навмисного вбивства. Матеріали справи потім направили до суду на розгляд.

Днями зловмисник почув свій вирок – його на 8 років відправили за ґрати.

Трагедія сталася у селі Шевченкове

Нагадаємо, у Фастівському районі Київської області з особливою жорстокістю було вбито пенсіонера. Зловмисник завдав чоловікові десятки ножових поранень та кинув його вмирати на залізничній станції.

Як виявилося, страшний злочин скоїв 35-річний мешканець Києва. Зловмисник раніше вже був засуджений за майнові злочини. За його місцем проживання правоохоронці провели обшук та вилучили речові докази.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на Київщині виявили понівечений труп жінки. На тілі нещасної виднілися численні тілесні ушкодження, садна та гематоми.