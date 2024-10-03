Побил брата по голове молотком и бревном: только через три года мужчине объявили подозрение

Ему грозит до 5 лет заключения

В Черкасской области мужчине, избившему своего брата молотком и деревянным бревном, сообщили о подозрении. Инцидент произошел в 2021 году, досудебное расследование продолжается до сих пор, почти 3 года.

Как сообщили в Черкасской областной прокуратуре, подозреваемому избирают меру пресечения.

Отмечается, что в начале апреля 2021 между братьями по месту их совместного проживания в Черкассах возник конфликт. Его основой стали личная неприязнь. В ходе конфликта 66-летний злоумышленник наносил удары молотком, металлическим напильником и деревянным бревном по голове своему 64-летнему брату. В результате этого он получил тяжкие телесные повреждения.

"При процессуальном руководстве прокуроров Черкасской окружной прокуратуры сообщено о подозрении 66-летнему мужчине по факту нанесения тяжких телесных повреждений (ч. 1 ст. 121 УК Украины)", — говорится в сообщенные прокуратуры.

По данным следствия, потерпевшего обнаружили посторонние лица, вызвавшие скорую медицинскую помощь. Санкции ч. 1 ст. 121 УК Украины предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет.

Напомним, что недавно в Запорожье мужчина жестоко избил женщину в баре. Местная полиция возбудила уголовное дело только после общественной огласки. Начато досудебное расследование.

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